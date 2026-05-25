Agenten bedreigd met bijl in Ter Apelkanaal

De politie heeft zondag 24 mei een waarschuwingsschot gelost na bedreiging en belemmering bij het verrichten van twee aanhoudingen in Ter Apelkanaal. De twee verdachten, een 30-jarige man uit Emmer-Compascuum en een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde, zitten vast en worden verhoord.

Omstreeks 19:15 uur zette de politie een achtervolging in op twee bestuurders van crossmotoren in Ter Apelkanaal nadat zij een stopteken hadden genegeerd. Even later zagen agenten de twee bestuurders van de crossmotoren lopen op de Avebeweg in het dorp. Tijdens het aanspreken van de twee mannen, reageerde één van hen agressief. Hierop is door de agenten pepperspray gebruikt, zonder resultaat.

Bedreiging met bijl

Even later bij een nabijgelegen woning troffen de agenten de desbetreffende man. Meerdere personen die aanwezig waren bij de woning, belemmerden de agenten tijdens het verrichten van de aanhouding. De verdachte is vervolgens de woning in gegaan en daarna met een bijl op de agenten afgerend. Hierop zijn twee waarschuwingsschoten gelost. De man kon worden aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man uit Emmer-Compascuum.

Worsteling

Meerdere eenheden van de politie kwamen vervolgens ter plaatse om ondersteuning te bieden. Een andere man dreigde met een bierfles naar de aanwezige agenten te gooien. Tijdens het afpakken van die fles, ontstond er een worsteling tussen een agent en de man. Hierbij raakte de agent gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

Aangiftes

De man is vervolgens aangehouden. Het gaat om een 45-jarige man uit de gemeente Westerwolde. Beide verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex en worden verhoord. Twee agenten hebben aangifte gedaan van poging doodslag en zware mishandeling. Het politieonderzoek is in volle gang.