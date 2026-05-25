Warmste Pinksteren sinds 1985

Met een gemiddelde temperatuur van 27,4 graden over beide Pinksterdagen en gemeten in De Bilt, was Pinksteren dit jaar zeer warm en het warmst in 41 jaar. Alleen de pinksterdagen van 1903, 1944, 1979 en 1985 waren nog warmer. Het warmst was Pinksteren 1903 met een gemiddelde temperatuur van 29,3 graden. In 2008 was het gemiddeld 26,6 graden.

Eerste pinksterdag was het in De Bilt 26,3 graden en deze pinkstermaandag werd het in De Bilt 28,4 graden. Beide dagen samen komen uit op een gemiddelde temperatuur van 27,4 graden. Daarmee is het niet alleen de warmste Pinksteren van deze eeuw, maar de warmste sinds 1985.

Deze eeuw al vaker zomers met Pinksteren

Het was deze eeuw in 2003, 2008, 2009, 2012,2014, 2018 en 2020 op tenminste één pinksterdag zomers warm in De Bilt met 25 graden en meer. In 2008 was het met gemiddeld 26,6 graden het warmst.

Door opwarming van het klimaat loopt de temperatuur ook met de Pinksterdagen steeds verder op. De gemiddelde middagtemperatuur is gestegen van 19,2 naar 20,2 graden!

Eén keer tropisch in De Bilt

In de vorige eeuw was het vaak tropisch warm tijdens Pinksteren. Op eerste pinksterdag lukte dit op het hoofdstation nog nooit, met als hoogste temperatuur 29,9 graden op 3 juni 1979. Tweede pinksterdag verliep in De Bilt één keer wel tropisch. Op 29 mei 1944 werd het 30,1 graden. Dit is de enige officiële tropische dag tijdens Pinksteren. Op andere weerstations werden deze dag nog hogere temperaturen gemeten, in Rotterdam en Maastricht was het 32,2 graden en in Hoek van Holland 31,9 graden. Tweede pinksterdag 1985 verliep regionaal ook tropisch, met in Eelde op 27 mei 31 graden.

Regionale pinksterhittegolf

Het warmst was het met Pinksteren 1903. Over beide dagen, toen op op 31 mei en 1 juni, was het in De Bilt gemiddeld 29,6 graden. Regionaal kwam het in het tot een hittegolf. Van 28 mei tot en met 1 juni werd het in het oosten van het land warmer dan 25 graden en op drie dagen kwam de temperatuur boven de 30 graden uit.

Pinksterweer varieert van jaar tot jaar

Dit jaar valt Pinksteren op 24 en 25 mei, maar de pinksterdagen kunnen tussen 10 mei en 13 juni vallen en daardoor kan het weer sterk van jaar tot jaar variëren. De gemiddelde maximumtemperatuur in het huidige klimaat loopt in deze periode in De Bilt op van 17 naar 21 graden.

Bron: Weeronline