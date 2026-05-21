NHG: Financiële druk onder woningeigenaren neemt toe

De financiële situatie van Nederlandse woningeigenaren verslechtert. Dit blijkt uit de nieuwste en vijfde Woonlastenmonitor van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 'Na een periode van herstel is er een negatieve ontwikkeling te zien op meerdere vlakken', aldus NHG.

Inkomen onvoldoende

Het aandeel woningeigenaren dat aangeeft dat het inkomen onvoldoende is om alle lasten te betalen stijgt naar 8,8 procent, het hoogste niveau sinds de start van de metingen (5,8 procent bij de start in 2024). Ook het percentage huishoudens dat veel moeite heeft met het betalen van de woonlasten neemt toe naar een recordniveau van 4,3 procent (rond de 3 procent in voorgaande metingen). Het aantal mensen dat aangeeft weleens een betalingsachterstand te hebben gehad op de hypotheek is sinds de start van de metingen gestegen van 5,3 naar 7,3 procent.

Druk op huishoudens blijft verder toenemen

Roald van der Linde, directeur-bestuurder NHG: “De cijfers laten zien dat de druk op huishoudens opnieuw toeneemt, juist nadat het beeld langere tijd positiever leek. Steeds meer mensen ervaren dat hun woonlasten moeilijker betaalbaar worden. Dat vraagt om alertheid en tijdige ondersteuning, zodat problemen niet verder oplopen.”

Verbreding naar middeninkomens en jonge huiseigenaren

Waar eerder vooral de laagste inkomens financiële druk ervaren, geven nu ook huishoudens met een middeninkomen en jonge huiseigenaren aan die druk te ervaren. Het aantal woningeigenaren met een middeninkomen dat aangeeft onvoldoende inkomen te hebben om alle vaste lasten en kosten te kunnen betalen stijgt van 4,4 naar 9,2 procent. Waar eerst een afgebakende groep problemen ervaart en financieel kwetsbaar is raakt dit nu ook huishoudens die eerder als financieel stabiel werden gezien. Hetzelfde geldt voor jonge woningeigenaren (18-34 jaar). Ook daar is een stijging te zien, van 12 naar 23 procent.

Verduurzaming moet lonen

De zorgen over de energiekosten nemen snel toe, van 22 naar 27 procent in de laatste metingen die plaatsvonden voor de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Er is veel onzekerheid over de kosten en besparing en woningbezitters willen zekerheid over de terugverdientijd. Ook is er veel behoefte aan informatie over de financierbaarheid. Bijna de helft van de woningeigenaren (48 procent) is van plan te verduurzamen in de komende twee jaar. Vooral jonge woningeigenaren en mensen met een hypotheek met NHG zijn van plan om (verder) te verduurzamen. Een belangrijke reden om te verduurzamen is het verlagen van de energiekosten (81 procent). Van de mensen die aangeven niet te verduurzamen geeft 41 procent als reden dat de kosten van verduurzaming te hoog zijn.

Verduurzamen

Van der Linde: “Huiseigenaren, en vooral jonge huiseigenaren, zien verduurzaming steeds vaker als een kans om grip te krijgen op hun energierekening. Terecht, want verduurzaming loont in de meeste gevallen. Maar veel mensen hebben ook behoefte aan duidelijkheid over kosten, besparingen en de terugverdientijd. Door verduurzaming toegankelijker en begrijpelijker te maken, kunnen we bijdragen aan lagere woonlasten én een duurzamere woningvoorraad. Daarnaast is voorspelbaarheid van de overheid een belangrijke factor om tot verduurzaming over te gaan."

NHG onderzoekt met de Woonlastenmonitor de financiële situatie en het sentiment onder woningeigenaren. Met de uitkomsten hoopt de organisatie bewustwording te creëren en zowel woningeigenaren als professionals te motiveren om tijdig in actie te komen, zodat problemen opgelost of zelfs voorkomen kunnen worden.