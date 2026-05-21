Vrouwen uit Stadskanaal 14 dagen langer vast in kindermishandelingszaak

De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat twee vrouwen van 31 en 33 jaar uit Stadskanaal veertien dagen langer in voorlopige hechtenis blijven.

Kindermishandeling

'De vrouwen worden verdacht van betrokkenheid bij kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving', zo meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

Terughoudend

De beide verdachten blijven vooralsnog in beperkingen zitten. Dat betekent dat zij enkel via hun advocaten mogen communiceren met de buitenwereld. Dat brengt ook met zich mee dat het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland terughoudend moet zijn in haar communicatie.