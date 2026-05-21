Overleden persoon in buitengebied Maastricht aangetroffen

In het buitengebied aan de Briegdenweg in Maastricht is donderdagmiddag een stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. Dit meldt de politie zojuist.

De melding kwam rond 15.50 uur bij de hulpdiensten binnen. De politie ging ter plaatse en het onderzoek werd opgestart.

Forensische Opsporing verricht nu onderzoek. Dit kan wel enige tijd duren. Op dit moment is nog onduidelijk wat er gebeurd is en wie de overleden persoon is. Alle scenario’s worden nog onderzocht. Meer informatie is op dit moment niet te delen.