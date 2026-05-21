Derde minderjarige verdachte aangehouden in onderzoek dood 73-jarige man

De recherche heeft wederom een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Amsterdammer die maandagavond 11 mei overleden in zijn woning aan de Lijnbaansstraat werd aangetroffen. Het gaat om een jongen van 14 jaar oud. Eerder verrichtte de recherche al twee andere aanhoudingen van eveneens minderjarige jongens. Alle drie de verdachten zitten vast.

Maandagavond 11 mei alarmeerden familieleden van het slachtoffer de politie nadat zij al enige tijd geen contact meer kregen met de man. Agenten troffen hem vervolgens overleden aan in zijn woning. Al snel ontstond het vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. Onder leiding van het Openbaar Ministerie werd direct een Team Grootschalige Opsporing opgestart.Dat onderzoek leidde op donderdag 14 mei tot de eerste twee aanhoudingen van jongens van 15 en 17 jaar oud. Woensdag 20 mei volgde de aanhouding van de 14-jarige jongen.