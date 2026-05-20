FIOD: Kennis delen en gerichter inzetten

De FIOD heeft op 20 mei het jaarverslag 2025 gepubliceerd. De FIOD blikt terug op een jaar waarin het zich organisatorisch heeft voorbereid op de toekomst van de financiële en fiscale intelligence en opsporing. Samenwerking met partners vormt daarbij de rode draad in het jaarverslag; door samen op te trekken met ketenpartners vergroten we ons effect en impact.

Naast de zakelijke verantwoording geeft de FIOD in een reeks verhalen een inkijk in hoe de opsporingsdienst van het Ministerie van Financiën inspeelt op een snel veranderend speelveld. Eén waarin criminelen steeds nieuwe manieren vinden om illegale geldstromen te verbergen. Om effectief te blijven, zet de FIOD in op vroegtijdige signalering van risico’s, snellere interventies en intensieve samenwerking met partners in toezicht, opsporing, beleid en wetenschap. Deze aanpak is mogelijk door nauwe samenwerking met nationale, internationale, publieke en private partners, waarmee de FIOD expertise bundelt en effectiever optreedt tegen financiële en fiscale criminaliteit. De resultaten zijn daarnaast te danken aan de inzet, deskundigheid en betrokkenheid van alle FIOD‑medewerkers.

Prioriteren, kennis delen, capaciteit gerichter inzetten

Een belangrijk thema in het verslag en binnen de FIOD is de aanpassing van de organisatiestructuur in 2025, met als doel thema- en fenomeengericht te kunnen werken met landelijke sturing. Dit maakt het mogelijk om beter te prioriteren, kennis sneller te delen en capaciteit gerichter in te zetten. Tegelijkertijd blijft de focus liggen op opsporingsonderzoeken met zoveel mogelijk maatschappelijk effect en impact.

De zichtbaarheid van het FIOD-werk

Ook komt de zichtbaarheid van het FIOD-werk in de samenleving aan bod. Het afgelopen jaar verschenen er frequent berichten over opsporingsonderzoeken naar onder meer subsidiefraude, dividendstripping, sanctiewetgeving en witwaspraktijken. Deze opsporingsonderzoeken onderstrepen de bijdrage van de FIOD aan de bestrijding van financiële en fiscale criminaliteit in Nederland.

Samenwerking als antwoord op huidige en toekomstige uitdagingen

Daarnaast gaat het jaarverslag in op uitdagingen zoals de snelle technologische ontwikkelingen, de groei van digitale gegevens en de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie. In al deze opgaven speelt samenwerking met publieke en private partners, zowel nationaal als internationaal, een centrale rol.