Defensie hervat oefeningen maar met beperkingen in geval van extreme droogte

Defensie oefent sinds deze week weer met explosieven en andere brandbare materialen in natuurgebied. 'Dit gebeurt alleen wanneer het weer dit toelaat en het risico op natuurbranden laag blijft', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Weersomstandigheden

De veiligheidssituatie in de wereld vraagt om een sterke en goed getrainde krijgsmacht. Het oefenen moet wel zo veilig mogelijk gebeuren voor mens, natuur en omgeving. Ook dient het gebruik van middelen te passen bij de weersomstandigheden.

Natuurbrand 't Harde

Het gebruik van munitie en materialen met een verhoogd brandrisico was tijdelijk stilgelegd tijdens oefeningen in natuurgebieden. Dat gebeurde nadat er eind april een grote natuurbrand uitbrak op militair oefenterrein ’t Harde en er sprake was van vuurhaarden op andere defensieterreinen. De maatregel was genomen om de veiligheid van mensen, natuur en omgeving te waarborgen.

Fase 1 en fase 2

Oefenen is nooit zonder risico, maar Defensie wil de kans op natuurbranden wel zo klein mogelijk maken. Bij het (huidige) lage natuurbrandrisico (fase 1) zijn oefeningen met explosieven, open vuur en pyrotechniek in principe weer mogelijk. Defensie heeft dit ook aan de Tweede Kamer gemeld. Wanneer fase 2 van kracht wordt vanwege extreme droogte, blijven activiteiten met explosieven, open vuur en pyrotechniek, zonder uitzondering, voorlopig verboden.

Nog voor de zomer verbetervoorstellen

Hoewel het huidige protocol ruimte biedt voor uitzonderingen tijdens extreme droogte, wordt de regelgeving eerst opnieuw door Defensie bekeken. Totdat dit proces is afgerond, worden er geen uitzonderingen toegestaan in fase 2. De eerste verbetervoorstellen moeten voor de zomer gereed zijn.