Pinksterweekend met veel zon en flinke temperatuurverschillen

Tijdens het komende pinksterweekend schijnt de zon vaak uitbundig. Op zaterdag wordt het op grote schaal 25 tot 28 graden. Voor Pinksteren is de temperatuurverwachting enigszins onzeker. In het zuiden van het land is nog grote kans op zomerse temperaturen van (ruim) 25 graden. In de kustgebieden, vooral in het noorden, is de temperatuur waarschijnlijk een stuk lager. Mogelijk zelfs onder de 20 graden.

Het pinksterweekend start met een zomers warme zaterdag. In het zuiden, oosten en midden van het land wordt het op grote schaal 26 tot 28 graden en lokaal 30 graden is niet uitgesloten. Ook in de kustprovincies kan het op veel plaatsen 25 of 26 graden worden. Daarbij is er veel zonneschijn en maar weinig wind.

Vlak aan zee en vooral in het noorden kan het kwik onder 25 graden blijven steken. Dit komt enerzijds omdat er een zwakke tot matige noordenwind opsteekt en anderzijds omdat in de loop van de dag de bewolking hier toeneemt. In het uiterste noorden is zelfs kans op een beetje regen.

Pinksteren veel zon en warm tot zomers warm

Beide pinksterdagen verlopen droog en flink zonnig. Er zit wel behoorlijk wat onzekerheid in de temperatuurverwachting. De wind waait zeer waarschijnlijk uit het noorden tot noordoosten en dat levert in deze tijd van het jaar grote temperatuurverschillen binnen ons land op.

Het zeewater van de Noordzee en Waddenzee is 12 of 13 graden en bij wind van zee zal het kwik direct aan de kust daardoor onder 20 graden blijven steken. Landinwaarts stijgt de temperatuur zowel op zondag als maandag naar ruim 20 graden en in het zuiden en oosten zijn maxima boven 25 graden ook nog goed mogelijk.

Er is ook nog een kleine kans dat er nauwelijks wind is of dat er een zwakke oostenwind waait. In dit scenario wordt het ook op beide pinksterdagen in de kustprovincies 25 graden of meer en kan het kwik landinwaarts uitkomen in de buurt van 30 graden.

Bescherm jezelf tegen de zon

Tijdens het pinksterweekend schijnt de zon midden op de dag met zonkracht 6. De onbeschermde huid kan dan al in 15 tot 25 minuten verbranden. Het gebruik van zonnebrandcrème is dus niet alleen noodzakelijk voor wie strand- of zwembadplannen heeft, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht maken.

Deze woensdag nog buiig, vanaf morgen droog

In de aanloop naar het pinksterweekend is het vandaag nog flink buiig bij maxima tussen 16 en 19 graden. Vanaf morgen breekt een droge periode aan met veel zonneschijn en gaat het kwik omhoog. Morgen wordt het 20 tot 23 grden. Vrijdag wordt het op veel plaatsen al zomers warm met 25 of 26 graden.

Online bericht: https://www.weeronline.nl/nieuws/20-5-2026-verwachting-pinksterweekend