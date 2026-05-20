Huurcommissie deed gemiddeld meer dan 100 bouwkundige onderzoeken per week

De Huurcommissie heeft in 2025 vorig jaar gemiddeld meer dan 100 bouwkundige onderzoeken per week in huurwoningen uitgevoerd. Het aantal onderzoeken lag 17 procent hoger dan in 2024, zo blijkt uit het jaarverslag over 2025. De Huurcommissie ziet tegelijkertijd de complexiteit van de bouwkundig onderzoeken toenemen. Vaak is sprake van meerdere klachten die onderzocht moeten worden om de woning. De rapporten van de bouwkundig onderzoekers vormen daarmee een steeds belangrijker instrument om in geschillen tot een gewogen oordeel te komen.

an de 100 bouwkundig onderzoeken per week hingen er ruim 70 per week samen met een geschil tussen een huurder en een verhuurder over onderhoudsgebreken (op jaarbasis bijna 3.700). Bij problemen in de huurwoning gaat het steeds vaker over verschillende soorten gebreken. In een bezoek worden bouwkundig onderzoekers vaak geconfronteerd met klachten als schimmel, lekkages en tocht.

Luisterend oor en objectief onderzoek

De Huurcommissie ziet dat de onderzoeken complexer worden en daardoor meer tijd kosten. Factoren die een rol spelen bij deze geschillen zijn huurwoningen waarbij meerdere gebreken tegelijkertijd spelen, gebrekkig onderhouden huurwoningen en soms ook sociale, medische, mentale en/of financiële problemen. Huurcommissie-onderzoeker De Prouw: “Het is belangrijk dat wij als bouwkundig onderzoekers de gebreken in de woning objectief vastleggen. We zien dat mensen gehoord willen worden en soms een luisterend oor nodig hebben. Daar maken we ook tijd voor.”

Onafhankelijke uitspraak

“Voor een onafhankelijke uitspraak over gebreken in de woning zijn de onderzoeksrapporten van onze bouwkundig onderzoekers heel belangrijk. Daarin leggen wij immers op deskundige en duidelijk wijze vast wat er in een woning aan de hand is en wat de oorzaken van de problemen zijn”, aldus Lenferink, voorzitter van de Huurcommissie. “We zien dat huurder en verhuurder er soms op basis van het onderzoeksrapport samen uitkomen, en dat geen bindende uitspraak meer nodig is. Dat zij elkaar weer weten te vinden en tot een oplossing komen, is natuurlijk precies wat je wilt.”

Doel bouwkundige onderzoeken

Bouwkundig onderzoeken zijn nodig als huurder en verhuurder er samen niet uitkomen in een geschil over onderhoudsgebreken of de hoogte van de huurprijs volgens het puntenstelsel (Woningwaarderingsstelsel, WWS). Naast het grote aantal onderzoeken naar gebreken, deed de Huurcommissie in 2025 zo’n 37 onderzoeken per week naar aanleiding van een geschil over de hoogte van de huurprijs op basis van het puntenstelsel (totaal ruim 1.920). De rapporten van de bouwkundig onderzoekers vormen veelal de basis voor een onafhankelijke uitspraak door de Huurcommissie, en geregeld ook in beroepszaken bij de kantonrechter.

Meer dan 16.200 procedures, preventie en voorlichting

In 2025 startten meer dan 16.200 huurders en verhuurders een procedure bij de Huurcommissie. Zij legden hun geschil voor om op laagdrempelige wijze een bindende uitspraak te krijgen. Naast geschilbeslechting heeft de Huurcommissie ook een grote rol in informatieverstrekking en het beantwoorden van vragen. Gemiddeld belden in 2025 meer dan 350 mensen per werkdag de Huurcommissie met vragen rond het huurrecht of een lopende zaak (totaal meer dan 85.000 telefoontjes). De website telde meer dan 1 miljoen bezoekers. Op deze wijze heeft de Huurcommissie ook een duidelijke rol in preventie en voorlichting ter voorkoming van geschillen.