woensdag, 20. mei 2026 - 09:07 Update: 20-05-2026 09:09
Inflatie stijgt naar 2,8 procent in april
Foto: Pixabay/Joergelman
Den Haag
In april 2026 waren consumentengoederen en -diensten 2,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart 2026 was de inflatie 2,7 procent. Het inflatiecijfer van april is hetzelfde als bij de snelle raming die op 30 april is gepubliceerd.
