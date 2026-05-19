Levenslange gevangenisstraf voor in Amerika veroordeelde 81-jarige man

Levenslang

De man is in de VS veroordeeld voor het uitlokken van de moord op zijn vrouw en stiefdochter. De rechtbank oordeelt dat een levenslange gevangenisstraf ook in Nederland past bij de ernst van de feiten.

Straf omgezet

Omdat de gepleegde feiten ook volgens het Nederlands recht strafbaar zijn, de man de Nederlandse nationaliteit heeft en aan de overige voorwaarden uit de wet en het toepasselijke verdrag is voldaan, kan de Amerikaanse straf volgens de IRK omgezet worden in een Nederlandse straf. Bij het omzetten van die straf moet rekening worden gehouden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd en de persoon van de dader. De buitenlandse straf vormt daarbij het uitgangspunt. De Nederlandse straf mag niet langer of zwaarder zijn. Ook houdt de rechtbank rekening met alle omstandigheden die invloed hebben op de zwaarte van de straf, bijvoorbeeld of iemand kan re-integreren in de samenleving.

Nederlandse straf

Op basis van het dossier oordeelt de rechtbank dat kan worden vastgesteld dat de man in de Verenigde Staten is veroordeeld voor het uitlokken van de moord op zijn vrouw en stiefdochter Daphne op 27 augustus 1983. De rechtbank stelt voorop dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan feiten die het tot de ernstigste misdrijven worden gerekend. Zijn handelen leidde er toe dat twee vrouwen, waarvan één minderjarig, op brute wijze om het leven zijn gebracht. Hij is daarbij planmatig en berekenend te werk gegaan. Zo heeft hij de dekking van levensverzekeringen verhoogd, een of meerdere personen benaderd voor de moorden en hen instructies gegeven en heeft zichzelf van een alibi voorzien. Ook naar Nederlandse maatstaven is een levenslange gevangenisstraf passend bij de ernst van deze feiten.

Kwetsbare positie

Bij de strafomzetting moet de rechtbank rekening houden met de persoon van veroordeelde. De 81-jarige man heeft een ernstige vorm van bloedkanker en is afhankelijk van regelmatige bloedtransfusies en chemobehandelingen. Daarnaast is hij cognitief kwetsbaar en is zijn verwachte levensduur beperkt. De man heeft buiten zijn zus geen sociaal netwerk en is niet geworteld in de Nederlandse samenleving. Hij beschikt momenteel ook niet over een zorgverzekering. De rechtbank is zich dan ook zeer bewust van de kwetsbare positie van de man. Die persoonlijke omstandigheden staan echter niet de oplegging van een levenslange gevangenisstraf in de weg. De rechtbank is van oordeel dat, nog los van de medische situatie van de man, de omstandigheid dat hij inmiddels al meer dan de helft van zijn leven vastzit met zich meebrengt dat hij niet zonder een gedegen voorbereiding en begeleiding terug kan keren in de maatschappij. De rechtbank stelt dan ook vast dat in dit bijzondere geval de noodzakelijke resocialisatie op geen enkele andere manier kan plaatsvinden dan in het kader van een levenslange gevangenisstraf.

Schorsing

Het verzoek tot schorsing onder voorwaarden wordt afgewezen. De rechtbank volgt de raadsvrouw niet in haar standpunt dat voortduring van detentie in het geval van de man in strijd zou zijn met artikel 3 EVRM, waarin het verbod op onmenselijke behandeling is vastgelegd. De rechtbank verwijst daarbij naar een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Uit die uitspraak blijkt dat de Nederlandse levenslange gevangenisstraf niet in strijd is met artikel 3 EVRM, omdat levenslang gestraften na 25 jaar in aanmerking komen voor een herbeoordelingsprocedure. In die herbeoordelingsprocedure wordt gekeken of een levenslang gestrafte kan terugkeren in de maatschappij.

Herbeoordeling straf

De rechtbank oordeelt dat er geen wettelijke grondslag is om vast te stellen dat de Nederlandse Staat deze herbeoordelingsprocedure voor de man versneld moet toepassen of dat de man versneld een gratieverzoek kan doen. Dat neemt echter niet weg dat de rechtbank, gelet op de zeer bijzondere feiten en omstandigheden van deze zaak, aanleiding ziet om het volgende te overwegen. Gezien het feit dat veroordeelde al 42 jaar vast heeft gezeten, op hoge leeftijd is en zich in een zeer kwetsbare medische situatie bevindt, kan de rechtbank zich voorstellen dat de procedures waar de man na deze uitspraak voor in aanmerking komt met de nodige urgentie en voortvarendheid in gang worden gezet. De rechtbank overweegt verder dat het Besluit Adviescollege levenslanggestraften ook de mogelijkheid biedt tot het voortvarend activeren van het herbeoordelingsmechanisme. Artikel 4, tweede lid, van het Besluit bepaalt namelijk dat het eerste advies van het Adviescollege vijfentwintig jaar na aanvang van de detentie wordt uitgebracht, die termijn is inmiddels ruimschoots verstreken.