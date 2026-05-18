AOW vakantiegeld stijgt 20%

Het netto AOW vakantiegeld is in 2026 fors hoger dan vorig jaar. Volgens berekeningen van seniorenplatform AOW.nu ontvangen AOW’ers dit jaar 20% meer netto vakantiegeld dan in 2025. Vergeleken met 2023 bedraagt de stijging zelfs 47%. Het vakantiegeld wordt op 21 mei 2026 door de SVB overgemaakt.

Voor alleenstaande AOW’ers wordt het netto vakantiegeld in 2026 ongeveer € 1.174. In 2023 lag dat bedrag nog op circa € 798. Ook gehuwde en geregistreerd samenwonende AOW’ers zien het vakantiegeld de laatste jaren sterk stijgen.

Een gehuwde of geregistreerd samenwonende AOW’er, waarvan één partner AOW-gerechtigd is, ontvangt in 2026 ongeveer € 838 vakantiegeld netto. Wanneer beide partners AOW ontvangen, stijgt het gezamenlijke netto vakantiegeld tot ongeveer € 1.677.

Volgens Erwin Smulders, oprichter van AOW.nu, bereikt het AOW vakantiegeld daarmee het hoogste niveau ooit met een stijging die we nog niet eerder gezien hebben.

Waarom stijgt het vakantiegeld zo hard?

De sterke stijging heeft meerdere oorzaken. De belangrijkste reden is de forse verhoging van het wettelijk minimumloon in de afgelopen jaren. De AOW is namelijk gekoppeld aan het minimumloon. Wanneer het minimumloon stijgt, stijgt de AOW automatisch mee.

Daarnaast speelden de hoge inflatie en de sterk gestegen kosten voor boodschappen, energie en huur een belangrijke rol bij eerdere politieke besluiten om het minimumloon extra te verhogen. Daardoor stegen niet alleen de maandelijkse AOW-bedragen, maar ook het opgebouwde vakantiegeld.

Volgens AOW.nu zien senioren hierdoor voor het eerst in lange tijd echt een duidelijk hoger vakantiegeldbedrag op hun rekening.

Historische stijging

Uit berekeningen van AOW.nu blijkt dat de stijging van het vakantiegeld uitzonderlijk groot is, in vergelijking met eerdere jaren. Waar verhogingen vroeger vaak beperkt bleven tot enkele euro’s per jaar, is sinds 2023 sprake van een veel sterkere groei.

Een alleenstaande AOW’er ontvangt in 2026 netto ongeveer € 1.174 vakantiegeld tegenover circa € 978 in 2025 en ongeveer € 798 in 2023. Dat betekent een stijging van ongeveer 20% ten opzichte van vorig jaar en circa 47% vergeleken met 2023.

Voor gehuwde en geregistreerd samenwonende AOW’ers, waarvan beide partners AOW ontvangen, stijgt het gezamenlijke netto vakantiegeld van ongeveer € 1.140 in 2023 naar circa € 1.677 in 2026.