zondag, 17. mei 2026 - 11:57 Update: 17-05-2026 12:00
Knuffels neergelegd bij woning in Stadskanaal
Bij een woning in Stadskanaal zijn de afgelopen 24 uur meerdere knuffels neergelegd. De knuffels liggen bij de hekken rond een woning waar eerder deze week vernielingen werden aangericht. Op sociale media werd opgeroepen om knuffels achter te laten, en aan die oproep is veel gehoor gegeven.
De spanning in het Groningse dorp liep de afgelopen dagen flink op nadat bekend werd dat twee kinderen van 6 en 7 jaar oud langdurig mishandeld zouden zijn. Twee vrouwen zitten daarvoor vast.
Donderdagavond werden ruiten van woningen ingegooid en ontstond veel onrust in de buurt. Voor de vernielingen is een tiener aangehouden.