Grootste daling ondernemersvertrouwen sinds begin 2022

Het ondernemersvertrouwen daalde naar -14,8 aan het begin van het tweede kwartaal van 2026. Het is de grootste daling van het vertrouwen sinds begin 2022. Daarnaast verwachten meer bedrijven stijgende verkoopprijzen. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Deze daling van het ondernemersvertrouwen komt doordat ondernemers negatiever zijn over zowel de ontwikkeling als de verwachting van het economisch klimaat. Het is de grootste daling van het vertrouwen sinds begin 2022, tijdens de laatste coronalockdown. Het ondernemersvertrouwen ligt nu op het laagste niveau na eind 2022, toen de energieprijzen sterk gestegen waren na de Russische inval in Oekraïne. Het ondernemersvertrouwen is het meest negatief in de provincie Fryslân en het minst negatief in de provincie Utrecht.

Ondernemersvertrouwen in alle bedrijfstakken negatief

Het ondernemersvertrouwen is in alle bedrijfstakken gedaald en negatief. In de bouwnijverheid daalt het vertrouwen het sterkst. Veel andere indicatoren, zoals de orderpositie voor de bouw, zijn wel positief. De zakelijke dienstverlening daalt het minst en heeft het minst negatieve vertrouwen van alle bedrijfstakken. In de informatie en communicatie en de autohandel en -reparatie sloeg het vertrouwen om van positief naar licht negatief. In de landbouw, bosbouw en visserij zijn ondernemers het negatiefst gestemd.

Bedrijven in de industrie en de vervoer en opslag zijn het onzekerst over het economisch klimaat. In deze bedrijfstakken is de onzekerheid ook het sterkst toegenomen vergeleken met het vorige kwartaal. Ook in de handel en de dienstverlening is de onzekerheid toegenomen, maar is daar wel lager.