Meisje (15) overlijdt tijdens halve marathon Leiden

Zondag tijdens de Leiden Marathon is een 15-jarig meisje uit Oegstgeest onwel geworden en overleden. 'Dit gebeurde op de hoek van de Lage Rijndijk en de Herensingel. Het meisje is ter plekke behandeld, maar kon niet worden gered', zo meldt de organisatie.

'Afschuwelijk nieuws'

Tjeerd Scheffer van de Leiden Marathon is diep aangeslagen door het bericht: “Dit is afschuwelijk nieuws, allereerst voor het gezin waar dit meisje deel van uitmaakte. En ook voor familie, vrienden en kennissen is dit plotselinge overlijden een enorme klap. In gedachten zijn we bij hen en wensen hen veel sterkte.”

Burgemeester Peter Heijkoop

Ook burgemeester Peter Heijkoop van Leiden is ontdaan: “Dit is een ontzettend verdrietig bericht, de ontsteltenis hierover is groot. Als vader, als liefhebber van het hardlopen en ook als burgemeester leef ik enorm mee. En mijn hart gaat uit naar het gezin dat hierdoor is getroffen.”

10 kilometer en de Kidsrun komen te vervallen

De organisatie van de Leiden Marathon heeft besloten om de 10 kilometer en de Kidsrun niet te laten starten. Deelnemers aan de marathon of halve marathon, die nog onderweg zijn, zullen deze nog kunnen uitlopen.