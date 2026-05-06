Consumptie huishoudens groeit met bijna 1 procent in maart

Huishoudens hebben in maart 0,9 procent meer goederen en diensten aangeschaft dan in maart 2025, meldt het CBS. In de twee voorgaande maanden kromp de consumptie.

De consumptiecijfers betreffen volumecijfers. Dat wil zeggen dat ze zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarnaast is ook voor veranderingen in de samenstelling van de koopdagen gecorrigeerd. De omstandigheden voor de consumptie waren in april ongunstiger dan in maart.

Meer duurzame goederen gekocht

In maart hebben consumenten 4,7 procent meer duurzame goederen gekocht dan in maart 2025. Ze kochten vooral meer auto’s, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Aan voedingsmiddelen gaven ze, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 0,5 procent minder uit dan een jaar eerder. Ook hebben huishoudens in maart 1,4 procent minder overige goederen (zoals energie en motorbrandstoffen) verbruikt.

Consumenten hebben 0,4 procent meer diensten afgenomen, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in maart 2025. Ze hebben in maart meer uitgegeven aan vervoer en communicatie, medische diensten en huisvesting, maar minder in de horeca en aan recreatie en cultuur. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens uit.