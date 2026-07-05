Tragisch ongeval A13 bij Delft kost kind het leven

Zaterdagavond 4 juli heeft er een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden op de A13, ter hoogte van Delft in de richting van Den Haag nabij hectometerpaal 11.5. 'Hierbij is een kind om het leven gekomen. We zijn een onderzoek gestart en zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden', zo meldt de politie zondag.

Meerdere meldingen

Rond 19.00 uur kreeg de politie meerdere meldingen van het ongeval op de A13. Aldaar zagen de agenten dat twee voertuigen op elkaar waren gebotst. 'Een van de slachtoffers, een kind, werd op de locatie van het incident gereanimeerd en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Op zondag 5 juli is het kind te komen overlijden', aldus de politie.

Onderzoek

Kort na het ongeval is de politie direct een onderzoek gestart. De weg werd door Rijkswaterstaat afgesloten in verband met het onderzoek. Inmiddels is de weg vrijgegeven. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht en loopt het onderzoek naar de precieze toedracht onverminderd door.

Getuigenoproep politie

Opsporing team Verkeer van de politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar meer informatie over de situatie ten tijde van de periode en vlak voor het ongeval. Zo is de het onderzoeksteam van politie, onder andere benieuwd naar de verkeersintensiteit op dat moment. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden, bijvoorbeeld afkomstig van uw dashcam of telefoon. Heeft u daar informatie over of heeft u andere informatie die het onderzoek kan helpen en heeft u deze informatie nog niet gedeeld met de politie? Dan komt de politie graag met u in contact. Belt u dan met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of meld anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.