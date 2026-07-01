Beschikbaar inkomen huishoudens 2,1 procent hoger in eerste kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het eerste kwartaal van dit jaar 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en een groei van het aantal banen, en een stijging van sociale uitkeringen. De hypotheekschuld groeide met bijna 11,8 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 947 miljard euro. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van werknemers lag hoger dan in het eerste kwartaal van 2025. De totale beloning van werknemers groeide met 5,4 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,4 procent, en de cao-lonen waren 4,5 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 4,5 procent lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,4 procent. De uitkeringen stijgen verder doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met 4,6 procent toenam. Daarnaast ontvingen huishoudens hogere pensioenuitkeringen. Dat komt deels doordat pensioenfondsen die per 1 januari 2026 zijn ingevaren in het nieuwe pensioenstelsel de uitkeringen met relatief hoge percentages hebben verhoogd. Huishoudens betaalden 5 procent meer belastingen en sociale premies.

Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen, wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.