Opbiechtende penningmeester gokte verkeerd met verduisteren 4,5 ton van tennisvereniging

‘Een zaak met alleen maar verliezers. Het wordt vaker gezegd in strafzaken, maar vandaag werd duidelijk dat het in de zaak van de verduistering bij een tennisvereniging volledig opgaat voor alle betrokkenen. Een geldbedrag van meer dan € 450.000 werd uit de kas verduisterd over een periode van anderhalf jaar', zo zei de officier van justitie vrijdag voor de rechtbank Den Bosch.

Penningmeester

'Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vrijdag de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden tegen de man die als penningmeester werkzaam was voor de vereniging', aldus het OM.

Gokverslaving

Het is 15 augustus 2023 als de verdachte zelf aan de voorzitter meedeelt dat hij geld van de tennisvereniging heeft gebruikt voor zijn gokverslaving. Een civiele procedure wordt opgestart, maar nadat er in januari 2024 aangifte wordt gedaan komt er ook een strafrechtelijk onderzoek op gang. Daaruit blijkt dat er meer dan honderd overboekingen van de vereniging naar privérekeningen zijn gedaan, om vervolgens te worden besteed op cryptoplatforms en goksites. In totaal wordt een bedrag van ruim 4,5 ton verduisterd. De tennisvereniging, een club met meer dan 1000 leden, wordt daarmee ernstig in de financiële problemen gebracht.

Impact

Bij de strafmaatoverwegingen staat de officier van justitie uitgebreid stil bij de impact van de zaak. Leden van de tennisvereniging hebben intensief oplossingen moeten bedenken om het hoofd boven water te houden. Daarnaast gaat het om een enorm geldbedrag.

Tegelijkertijd benoemt de officier van justitie de strafverminderende factoren waarvan sprake is bij de verdachte. Zo heeft hij de verduistering zelf opgebiecht, had hij nog geen strafblad, was zijn handelen ingegeven door zijn verslaving en heeft hij meegewerkt aan het onderzoek en aan het starten met het terugbetalen.

Misbruik van vertrouwen

De officier van justitie: ‘De verduistering bij de tennisvereniging houdt al sinds augustus 2023 de gemoederen bezig. De verdachte heeft het vertrouwen dat in hem gesteld was als penningmeester ernstig misbruikt en een grote, sportieve club in de financiële problemen gebracht. Daarnaast heeft het wat gedaan met het vertrouwen van de mensen die achterbleven. Voor de verdachte zelf heeft zijn handelen verregaande consequenties gehad voor zijn privéleven.’

Taakstraf 240 uur

Rekening houdend met de feiten en omstandigheden in deze zaak, eist het OM een flinke taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Bovendien moet de man het volledige schadebedrag vergoeden als het aan het OM ligt. De rechter doet over twee weken uitspraak.