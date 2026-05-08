Verdachte schietincident Admiraal de Ruijterweg aangehouden in België

Na een schietincident op vrijdagmiddag 24 april aan de Admiraal de Ruijterweg startte de recherche een uitgebreid onderzoek. Het spoor leidde naar België, waar de vermoedelijke verdachte zich bevond. De 37-jarige man uit Amsterdam kon daar vorige week door de lokale autoriteiten worden aangehouden.

Bij het schietincident raakte een 23-jarige man uit Amsterdam gewond. Agenten troffen het slachtoffer in het ziekenhuis aan nadat hij hier in een auto naar toe was gebracht. De schutter was op dat moment al gevlucht. De politie zette de omgeving af en startte direct een onderzoek.

De verdachte is op basis van een Europees Arrestatiebevel op donderdag 30 april aangehouden door de Belgische politie. Hij zit daar op dit moment vast en inmiddels is de overlevering naar Nederland verzocht.