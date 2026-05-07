Line-up Zwarte Cross met 419 artiesten bijna compleet

De Zwarte Cross maakt vandaag voor de laatste keer dit jaar een grote reeks nieuwe artiesten bekend, waarmee de teller op 419 muziek- en theateracts komt te staan. Onder de 85 artiesten die het festival vandaag naar buiten brengt, bevinden zich onder meer hiphopformatie The Opposites, de Australische rockband Jet en de nederpop-veteranen van Het Goede Doel. Compleet is het programma echter nog steeds niet: later in mei kondigt het festival onder meer nog een aantal gerenommeerde schrijvers aan, die in Literair Café Het Ezelsoor komen voordragen voor een publiek van intellectuele Zwarte Crossers. Ook het stuntprogramma volgt nog.

85 nieuwe namen

Dit zijn de 85 acts die de Zwarte Cross vandaag aankondigt: The Opposites, Jet (AU), Crosso Symphonica, Outsiders, Het Goede Doel + Henk Westbroek, EFFE SERIEUS, Daredevils (Zing Nederlands Met Me), Typhoon Theatershow, Tuff Guac (BE), Mercy John, J.C. Thomaz & The Missing Slippers, The Molotovs (UK), Jaya The Cat (US/NL), HOUSEMAID, Kim Holland, Fernando Rijstenberg b2b Ty Arrow, TNT, Vertile (live), Push, Djora, Shove It Up Soundsystem, ⁠Jolink, Knol & Keizer, Ibex Komodo, Mark Foggo, Obidaya (FR), Kuzikk (JM), ⁠Black Omolo & Friends (KE/NL), Smoorverliefd, Theo Wesselo & Gerard Olthaar, Naamu ft. Aziz Ozouss (MA/NL), Think of One (BE), Dorpsmensen FM, DumpertReeten Live, Mr. Polska - hiphop set, De Noizebers, 't Weeshuis, Nothing Gold Can Stay (BE), Florida Men, NØFX, Amæzing Snäke, Fort Fiesta, JANIK, Throwback System, Ziggy & Don Espresso, Convoi Exceptional, The Wetnecks, Jordy Dijkshoorn, Danny Panadero & Band, Coming Proud, Flikker, Glamourgirl, MC Nova, Lapso Cirk (ES/SK), Jorben Kraan, Lady Virea & Romy, Rob the Nice, Ton van Wenum, Robby Reyes, World of Afro, Mondo Freaks, Handkar Trio, Rien Salet, Anita Berends, Zanger Niley, De Eveningstars, Pielemuis Stuntshow, De Esperando's, Xing Rocks!, Cum As You Are, Le Garage, ZC Filmmarathon, Circus Zanzara, Openluchtspel Hummelo, De Relaxerette, Vince van Leth, Mel & Den, Tobit & Jasmijn, Duo Musa, Music On Demand, Tony Banks, STADSKAMELEONS, Zentijd Laadstation, Slightly Fat Features, Brillantine-Machine, Megatent DJ's, Betamaxx 3000 ft. Frankie.

Hoofdrol voor theater

Theater heeft een prominente rol in deze bekendmaking. De reeks bevat maar liefst 23 theateracts. Zo vertelt de voorstelling ‘Stadskameleons’ met liedjes en theater het verhaal van Arnhemse daklozen, doet Kim Holland in haar theatershow een openhartig boekje open over haar persoonlijke leven en carrière, en brengt Theo Wesselo (één van de twee Rembo’s) met meesteranimator Gerard Olthaar een absurde en dwarse show. Ook voor intieme muziekoptredens kan de fijnbesnaarde Zwarte Crosser op de Theaterweide terecht: zo geeft Typhoon een show voor een paar honderd man en treden dialectrockers Gijs Jolink (Jovink & the Voederbietels) en Remko Keizer (Høken met de Heinoos) samen op met singer-songwriter Tim Knol.

'Bailaverbod’ nu al overtreden; rock ’n roll blijft zegevieren

Na afloop van de Zwarte Cross 2025 kondigde de organisatie van het festival op social media een ‘algeheel Bailaverbod’ aan voor de editie van 2026. Het bericht verwees naar het nummer ‘Baila de Gasolina’ van Effe Serieus, dat gedurende het hele festival ontzettend vaak gedraaid, meegezongen of spontaan ingezet werd. “En nou nóóit meer zingen, anders sturen we jullie volgend jaar verplicht naar een of andere Noors-Japanse psychedelische indie fusionjazzband” foeterde de festivalorganisatie op Facebook en Instagram. Dit jaar overtreedt de organisatie echter haar eigen verbod: Effe Serieus is toch weer geboekt voor de Megatent. “Principes zijn als tandenborstels: eens in de zoveel tijd moet je ze vervangen om fris te blijven,” licht een woordvoerder toe. Aan het principe dat rock ’n roll een hoofdmoot moet blijven in het muziekprogramma, houdt de organisatie wel vast: de rockliefhebber wordt op zijn wenken bediend met onder meer J.C. Thomaz & The Missing Slippers, The Molotovs (UK), Jaya The Cat (US/NL) en Tuff Guac (BE).

Kwalificatiewedstrijd motorcross in Zwarte Cross-bakermat Hummelo

Het motorcrossprogramma van de Zwarte Cross is sinds maart al in volle gang. Iedereen met een motorsportlicensie kan zich plaatsen voor de finalewedstrijd tijdens het festival door mee te rijden met de kwalificatiewedstrijden van de Zwarte Cross Open. Dit weekend vinden er maar liefst twee wedstrijden plaats. Op zaterdag 9 mei wordt er gecrosst in het eilandzand van Texel, en op zondag 10 mei moet circuit ‘De Heksenplas’ in Hummelo eraan geloven. In dat Achterhoekse dorp vond in 1997 de allereerste editie van de Zwarte Cross plaats.

Kaarten nog beschikbaar

De Zwarte Cross vindt plaats van 16 tot en met 19 juli 2026 in Lichtenvoorde onder de strijdkreet “’t Geet Hier Spoken!”. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor donderdag, vrijdag en zondag, net als campingkaarten voor het hele weekend. Jeugd onder de 1.40 meter heeft net als andere jaren gratis toegang.