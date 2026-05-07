Politie onderzoekt plofkraak in Amsterdam

De recherche is op zoek naar twee verdachten van een plofkraak in de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei 2026 slaan ze toe en blazen een geldautomaat op. Als gevolg van de explosie ontstaat forse schade. Niemand raakt gewond. Onbekend is of er geld is buitgemaakt. De recherche komt graag in contact met getuigen.

Rond 03.40 uur bellen getuigen de politie als er twee harde knallen hebben geklonken in de Jan Pieter Heijestraat en omgeving. Ze zien kort daarna twee mannen, in het zwart gekleed, op een motorscooter op de vlucht slaan in de richting van de Overtoom. De geldautomaat in de straat blijkt te zijn opgeblazen en de schade is enorm. De politie zoekt nog in de omgeving, maar weet de verdachten niet meer te vinden. Bij de plofkraak raakt niemand gewond. Onbekend is of er geld is weggenomen.

Forensische Opsporing, de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en de recherche doen onderzoek naar de plofkraak.