Verband tussen schermgebruik en ontwikkeling kinderen complex en contextafhankelijk

Het gebruik van digitale media door kinderen hangt samen met verschillende aspecten van hun gezondheid en ontwikkeling, maar de effecten zijn niet eenduidig. Dat blijkt uit een systematische review en meta-analyse die in maart 2026 is gepubliceerd in het vakblad JAMA Pediatrics.

In de studie analyseerden onderzoekers een groot aantal bestaande onderzoeken naar het gebruik van schermen, zoals smartphones, tablets en computers, en de mogelijke invloed daarvan op kinderen. Daarbij werd gekeken naar uiteenlopende uitkomsten, waaronder cognitieve ontwikkeling, gedrag en algemeen welzijn.

De resultaten laten zien dat er verbanden bestaan tussen mediagebruik en verschillende ontwikkelingsuitkomsten, maar dat deze sterk afhankelijk zijn van factoren zoals de duur, inhoud en context van het gebruik. Zo kan de impact van digitale media variëren afhankelijk van hoe en waarvoor schermen worden ingezet.

Volgens de onderzoekers is het daarom niet mogelijk om op basis van de huidige gegevens een algemene conclusie te trekken over de effecten van schermgebruik. Zij benadrukken dat verdere studies nodig zijn om beter te begrijpen onder welke omstandigheden digitale media een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen.

De auteurs wijzen erop dat de bevindingen gebaseerd zijn op een brede analyse van bestaande studies, waardoor het onderzoek inzicht geeft in algemene patronen, maar geen directe oorzaak-gevolgrelaties kan vaststellen.

In Nederland maken kinderen op jonge leeftijd al veel gebruik van digitale apparaten, zoals blijkt uit onderzoeken van onder meer het Nederlands Jeugdinstituut. Deze organisaties signaleren dat schermgebruik sterk is verweven met het dagelijks leven van gezinnen en onderwijs. Tegelijkertijd groeit de aandacht voor bewust gebruik en begeleiding door ouders.