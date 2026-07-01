Minister Boekholt-O’Sullivan: 100.000 woningen binnen bereik in 2027

In 2027 kunnen 100.000 nieuwe woningen worden gerealiseerd, zo verwacht ABF Research dat mede in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties periodiek prognoses opstelt over de Nederlandse woningmarkt. 'Dat schrijft minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer', zo meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vandaag.

Realisatie 100.000 nieuwe woningen zou voor het eerst sinds begin jaren '90 zijn

Voor de prognose (de Primos-prognose van onderzoeksbureau ABF) wordt data gebruikt zoals het aantal nieuwbouwplannen, afgegeven bouwvergunningen en de CBS bevolkingsprognose. Onderzoekers verwachten dat het 100.000-doel volgend jaar binnen handbereik ligt. Realisatie van 100.000 nieuwe woningen zou voor het eerst sinds het begin van de jaren '90 zijn.

'Goed nieuws'

Minister Boekholt-O’Sullivan: “Dit vooruitzicht is goed nieuws voor de mensen op zoek naar een woning en een opsteker voor iedereen die hard werkt aan het oplossen van deze crisis. Het komt nu aan op doorzetten. Want iedereen weet: de laatste meters tellen het zwaarst. Daarom alles op alles zetten om deze cijfers zo snel mogelijk werkelijkheid te laten worden.”

4,6% meer vraag naar woningen dan beschikbaar

Voor 2027 verwacht ABF in dat er bijna 100.000 (99.700) woningen worden gerealiseerd. Het jaar erop voorzien onderzoekers dat de productie iets terugzakt. Er zijn veel factoren die effect kunnen hebben op de woningbouwproductie. Op de korte termijn is er relatief veel zekerheid. Op de middellange en lange termijn zijn de onzekerheden groter. Het woningtekort is licht gedaald van 4,8% (2025) naar 4,6 % dit jaar. Dat betekent dat er 4,6% meer vraag is naar woningen, dan er beschikbaar zijn. ABF verwacht dat het woningtekort gestaag blijft afnemen. Als er jaarlijks structureel 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd, voorziet ABF met de huidige uitgangspunten dat het tekort uitkomt op zo’n 2% in 2034, bij 2% is er sprake van een zekere mate van gezonde balans op de woningmarkt.

'Gemeenten hebben voldoende nieuwbouwplannen in de pijplijn'

Uit inventarisatie van ABF (de Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw, voorjaar 2026) blijkt dat gemeenten voldoende nieuwbouwplannen in de pijplijn hebben, om de komende periode 100.000 huizen per jaar te realiseren. Voor de periode 2026 tot en met 2030 is de bruto plancapaciteit 823.400 woningen. De plannen voor 386.200 woningen zijn inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

De overige plannen wachten daarop nog op. Het is zaak dat hierop wordt doorgepakt. Vanuit het Rijk is geld beschikbaar gesteld voor een expertteam dat gemeenten hierbij gaat ondersteunen. Daarnaast blijft het kabinet werken aan het oplossen van drukte op het stroomnet en het stikstofvraagstuk.