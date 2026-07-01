Aanhouding voor steekincident Fluitenbergstraat

Dinsdagavond 30 juni kreeg de politie een melding van een steekincident aan de Fluitenbergstraat in Den Haag. Hierbij raakten twee mensen gewond. De verdachte is kort na het incident aangehouden.

Om 19.53 uur kwam de melding bij de politie binnen. Op locatie trof de politie twee slachtoffers aan. Zij zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel en een van hen is naar het ziekenhuis vervoerd. Al snel kon de politie een 33-jarige man uit Den Haag aanhouden als verdachte.

De aanleiding voor het steekincident was mogelijk een conflict dat kort daarvoor had plaatsgevonden tussen de drie personen. Dit scenario wordt nog verder onderzocht.