Consumentenbond: 'Meld achteraf betalen van de nieuwe douaneheffing'

De Consumentenbond roept consumenten op zich te melden als zij achteraf de nieuwe douaneheffing moeten betalen. Importeurs, zoals online platforms en postbedrijven, moeten vanaf 1 juli 2026 voor pakketjes van buiten de Europese Unie een heffing van €3 betalen. Eerder gold een vrijstelling voor pakketjes met een waarde van minder dan €150.

De €3 geldt per productgroep in een pakket. Zitten er in een pakket 5 T-shirts dan is het bedrag 1 keer €3. Zitten er een horloge en een T-shirt in een pakket dan zijn dat 2 productgroepen en is de heffing €6.

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten vooraf weten welke kosten zij betalen en niet achteraf worden geconfronteerd met de heffing, bijvoorbeeld bij de overhandiging aan de deur of via een rekening. Gebeurt dat toch? Dan kunnen consumenten dit melden bij Meldpunt Eerlijk.

Ook de Europese consumentenkoepel BEUC en andere Europese consumentenorganisaties houden in de gaten of importeurs vooraf transparant zijn over de kosten. Eind september 2026 verzamelt BEUC alle meldingen en vraagt de Europese Commissie tegen deze bedrijven op te treden.