Politieauto met arrestanten rijdt 48-jarige Belg aan op vluchtstrook A50
Op de vluchtstrook van de A50 bij Schaijk vond gisteravond rond 18:20 uur een ongeval plaats. 'Hierbij waren een voetganger en een politievoertuig betrokken. De voetganger is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat om een man van 48 jaar uit België', zo meldt de politie vandaag.
Arrestantenvervoer
Het politievoertuig van de eenheid Oost-Nederland vervoerde arrestanten. Vanwege file op de A50 reed deze over de vluchtstrook. De voetganger is tussen de stilstaande auto’s de vluchtstrook op gelopen, waarna hij geraakt werd door het politievoertuig.
Onderzoek precieze toedracht
'De collega’s uit Oost-Brabant doen, onder regie van het team Veiligheid, Integriteit en Klachten, onderzoek naar de toedracht van dit ongeval', aldus de politie.