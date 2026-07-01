Politieauto met arrestanten rijdt 48-jarige Belg aan op vluchtstrook A50

Schaijk

Op de vluchtstrook van de A50 bij Schaijk vond gisteravond rond 18:20 uur een ongeval plaats. 'Hierbij waren een voetganger en een politievoertuig betrokken. De voetganger is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat om een man van 48 jaar uit België', zo meldt de politie vandaag.