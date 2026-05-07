Slachtoffer herkent zelf verdachte van gewelddadige horlogediefstal

Een bijzonder moment woensdagmiddag 6 mei in het Valkenbergpark in Breda. Een oplettende voorbijganger herkende daar een jongeman die werd gezocht voor een gewelddadige diefstal. Wat de situatie extra bijzonder maakte? De melder bleek zelf het slachtoffer te zijn van het misdrijf.

Het slachtoffer was in het park toen zijn oog viel op een jongen die hem bekend voorkwam. De verdachte was eerder getoond in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. De man belde de politie. Agenten kwamen ter plaatse en controleerden de identiteit van de verdachte. De jongeman uit Breda bleek inderdaad de gezochte persoon.

Diefstal met emotionele waarde

De aanhouding staat in verband met een incident op zaterdagavond 24 januari in het uitgaansleven van Breda. Die avond werd het slachtoffer door drie daders beroofd van zijn horloge. Het horloge had emotionele waarde voor het slachtoffer. Bij de diefstal werd bovendien geweld gebruikt.

Na afstemming met de officier van justitie is de verdachte 'buiten heterdaad' aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de andere twee verdachten nog verder.