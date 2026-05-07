Laag vertrouwen onder burgers in toekomstige betaalbaarheid van de zorg

Het vertrouwen van burgers dat de zorg in de toekomst betaalbaar blijft, is in de periode 2020-2024 laag. Dit meldt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) vandaag.

Verschillen tussen groepen

Er zijn verschillen tussen groepen. Zo hebben onder andere mannen, mensen zonder zorggebruik en mensen met een betere ervaren gezondheid vaker vertrouwen in de toekomstige betaalbaarheid van de zorg. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Vertrouwen in de betaalbaarheid van zorg

Betaalbaarheid is een belangrijke pijler van de Nederlandse gezondheidszorg. Het is van belang dat burgers erop kunnen vertrouwen dat de zorg voor hen betaalbaar blijft, en daarmee ook in de toekomst toegankelijk. Als dat ontbreekt kunnen burgers minder snel de medische hulp zoeken die ze nodig hebben. Voor dit onderzoek is gekeken naar drie vormen van vertrouwen in de toekomstige betaalbaarheid van de zorg, namelijk het vertrouwen dat de eigen financiële bijdragen betaalbaar blijven, dat patiënten niet het slachtoffer worden van stijgende kosten en dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van patiënten.

Vertrouwen al meerdere jaren laag

Tussen 2020 en 2024 schommelt het percentage burgers dat (heel) veel vertrouwen heeft dat de eigen bijdragen betaalbaar blijven. In 2022 (20%) was dit lager dan in 2020 (33%), en in 2024 (29%) weer hoger dan in 2022. Het vertrouwen dat patiënten niet het slachtoffer worden van stijgende kosten is in alle gemeten jaren niet hoger dan 20% en daalt van 20% in 2020 naar 11% in 2024. In 2024 had ongeveer één op de tien mensen (9%) (heel) veel vertrouwen dat bezuinigingen niet ten koste gaan van patiënten. Mannen hebben vaker vertrouwen dat de eigen financiële bijdragen betaalbaar blijven dan vrouwen. Verder hebben mensen die minder zorg gebruiken en mensen met een betere ervaren gezondheid vaker vertrouwen.