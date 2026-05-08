Minder geneeskundestudenten durven ongewenst gedrag te melden

Ondanks de toenemende aandacht voor sociale veiligheid in de zorg, krijgt een op de negen geneeskundestudenten nog altijd te maken met ongewenst gedrag. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van De Geneeskundestudent (DG) onder een representatieve groep van ruim 2.000 geneeskundestudenten. Tegelijkertijd is hun bereidheid om dit te melden gedaald.

Het aantal geneeskundestudenten dat ongewenst gedrag ervaart, is gedaald ten opzichte van het vorige onderzoek in 2022, van 12,6 naar 11,3 procent. Voorzitter Berk Uzunalioglu van DG vindt dat het de goede kant opgaat. “Maar dat betekent niet dat we lui achterover kunnen leunen. Elke vervelende ervaring op dit gebied is er één te veel”, zegt Uzunalioglu. “De nieuwe resultaten laten namelijk ook zien dat bij de meeste vormen van ongewenst gedrag juist mínder vaak melding wordt gedaan. Hierdoor blijven veel incidenten onder de radar en ontbreekt de prikkel voor structurele verbetering. Dat vind ik heel zorgelijk.”

Afhankelijkheid

De reden waarom minder vaak melding wordt gedaan van ongewenst gedrag, is niet bevraagd. Uzunalioglu: “Maar het kan te maken hebben met de afhankelijkheid van coassistenten voor hun beoordelingen. Blijkbaar voelen ze zich niet veilig genoeg om het te melden. Als coassistent ben je een paar weken ‘te gast’ op een afdeling. Je hebt geen zin in gedoe, of je bent misschien bang voor reacties van anderen. We moeten dit nader onderzoeken, want wanneer ongewenst gedrag niet wordt gemeld, blijft het onzichtbaar voor faculteiten en opleiders. Daardoor blijven noodzakelijke maatregelen uit.”

Verbale agressie

Veel studenten krijgen te maken met meerdere vormen van ongewenst gedrag. Verbale agressie wordt het meest genoemd (55 procent), gevolgd door seksuele intimidatie (ruim 31 procent) en discriminatie (29 procent). Opvallend is dat seksuele intimidatie ten opzichte van het vorige onderzoek is toegenomen. Vooral tijdens de coschappen doet het probleem zich voor: ruim driekwart van de studenten die ongewenst gedrag ervaart, zit in de masterfase. Vrouwelijke studenten zijn vaker het slachtoffer dan mannelijke studenten.

Maatregelen

“Ondanks de toenemende aandacht voor sociale veiligheid in de zorg krijgen geneeskundestudenten nog te veel te maken met ongewenst gedrag. Het zou bij iedereen hoog op de agenda moeten staan. Wat ons betreft nemen geneeskundefaculteiten en begeleiders van coassistenten dringend maatregelen”, besluit Uzunalioglu.