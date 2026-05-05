Motorrijder (33) uit Etten-Leur overleden na ernstig ongeval

Een motorrijder is dinsdagochtend 5 mei ter plaatse overleden na een frontale aanrijding met een busje op de N389. De politie doet onderzoek.

Frontale aanrijding

'Rond 08.00 uur gebeurde er een ernstig ongeval op de N389, ten noorden van Etten-Leur. Een frontale aanrijding tussen een busje en een motorrijder. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse en een reanimatie is gestart. Helaas mocht dit niet meer baten. Het slachtoffer is een 33-jarige man uit Etten-Leur', zo meldt de politie

Onderzoek

Vanwege het onderzoek naar het ongeval was de weg volledig afgesloten. Zelfs het fietspad was tijdens het onderzoek in beide richtingen dicht.