Opmerkelijk: Directeur Milieudefensie Donald Pols maakt overstap naar Tata Steel

En dan nu een zeer opmerkelijk nieuwsbericht waar Nieuwspaal nog een puntje aan kan zuigen. Algemeen directeur Donald Pols gaat Milieudefensie verlaten. 'Hij heeft besloten in dienst te treden bij Tata Steel als directeur duurzaamheid', zo maakt Milieudefensie vandaag bekend.

Per direct afscheid

'Dit vertrek naar een bedrijf op wiens vervuiling Milieudefensie zich richt is in de ogen van de Raad van Toezicht (RvT) onverenigbaar met het voortzetten van het directeurschap bij Milieudefensie tot de indiensttreding bij zijn nieuwe werkgever in juni', aldus Milieudefensie.

'Zeer teleurgesteld'

Marty Smits, voorzitter van de RvT: “Wij zijn verrast door het vertrek van Donald Pols en zeer teleurgesteld in zijn keuze om naar Tata Steel te gaan, een van de grootste vervuilers van Nederland. Wij nemen daarom per direct afscheid van hem als algemeen directeur. Milieudefensie spreekt bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden. Wij zijn gedreven door wetenschap, kritisch en onverzettelijk. We zijn pas tevreden wanneer alle grote vervuilers Paris Proof zijn. Daarbij zoeken we actief de dialoog, maar behouden we altijd onze onafhankelijkheid. Wij hebben dan ook geen begrip voor deze keuze van Donald Pols.”

Klimaatrechtvaardigheid

Milieudefensie strijdt onverminderd voor klimaatrechtvaardigheid. Zij blijft grote vervuilende bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheid om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Op korte termijn zal de RvT een interim-algemeen directeur aanstellen om samen met zakelijk directeur Jessica Mahn en het managementteam de werkzaamheden van Pols over te nemen. Vervolgens wordt een permanente opvolger gezocht.

Donald Pols (Pretoria, 1972) was sinds 2015 directeur-bestuurder van Milieudefensie.

Hier als bewijs de link naar het artikel op de site van Milieudefensie.