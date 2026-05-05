Politie pakt 18-jarige man op voor zware mishandeling 70-jarige man in Papendrecht

Op dinsdagavond 28 april raakte een 70-jarige man uit Papendrecht zwaargewond toen hij door een scooter van zijn fiets werd gereden. 'Maandagavond 4 mei heeft een 18-jarige man uit Papendrecht zichzelf voor dit incident aangegeven op het politiebureau. Hij is aangehouden en wordt verdacht van zware mishandeling', zo meldt de politie vandaag.

Simon van der Meerpad

Het slachtoffer fietste de bewuste avond samen met zijn vrouw op het Simon van der Meerpad. Een scooterrijder kwam hen tegemoet rijden, terwijl hij op zijn achterwiel reed. Het slachtoffer maakte hierop gebaren richting de scooterrijder om duidelijk te maken dat dit gevaarlijk was.

Op man ingereden met scooter

De scooterrijder keerde vervolgens om en reed op de fietsende man in. Het slachtoffer viel en liep een gebroken arm en schaafwonden op. De scooterrijder reed vervolgens weg. Op maandagavond 4 mei heeft een 18-jarige man zichzelf aangegeven op het politiebureau. Hij zit nog vast.