Politie schiet bij aanhouding vuurwapenverdachte Hoogvliet, Rijksrecherche doet onderzoek

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar een politieschietincident in Rotterdam op maandag 4 mei aan de Middenbaan Noord in het stadsdeel Hoogvliet. 'Daarbij werd een 59-jarige man uit Brielle geraakt', zo meldt de politie dinsdag.

Melding bedreiging met vuurwapen .

De politie ging af op een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Agenten pasten hierbij de "benaderingstechniek gevaarlijke personen" toe. 'Deze procedure wordt ingezet wanneer er een vermoeden is dat een verdachte een vuurwapen bij zich draagt. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op de plaats delict is een wapen gevonden en in beslag genomen. Hier wordt onderzoek naar gedaan', aldus de politie.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Dit is een standaardprocedure wanneer agenten betrokken zijn bij incidenten waarbij iemand gewond raakt of met dodelijke afloop. De Rijksrecherche is onderdeel van het Openbaar Ministerie en het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie. Als het onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of het optreden door de politie rechtmatig was. De woordvoering in deze zaak ligt bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam.