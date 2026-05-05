Nederland doneert 20 gevangenisbussen aan Oekraïne

Nederland doneert in 2026 in totaal 20 gevangenisbussen aan het Oekraïense gevangeniswezen. Dit meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag.

Gevangeniswezen in Oekraïne staat door oorlog onder druk

'Door de oorlog staat het gevangeniswezen in Oekraïne onder druk en is er behoefte aan extra materieel om het werk te kunnen blijven uitvoeren. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Claudia van Bruggen, heeft in het Oekraïense Lviv de eerste 4 voertuigen overgedragen', aldus het ministerie.

'Tekort aan vrijwel alles'

Staatssecretaris Claudia van Bruggen van Justitie en Veiligheid: “Oekraïne heeft door de oorlog tekort aan vrijwel alles. Ook aan materieel om hun gevangenissen te laten draaien. Door gevangenisbussen te doneren, ondersteunen we Oekraïne op een praktische manier en zorgen we ervoor dat Oekraïne hun samenleving, ook in oorlogstijd, veilig kan houden. Tegelijk geven we de voertuigen op deze manier een tweede leven.”

Duurzaam hergebruik

Oekraïne heeft in Europees verband om ondersteuning gevraagd vanwege een tekort aan transportcapaciteit voor gedetineerden. Nederland komt aan dat verzoek tegemoet met de donatie van 20 gebruikte, maar technisch goede bussen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De voertuigen worden in Nederland niet langer gebruikt en worden op deze manier duurzaam hergebruikt.

Gefaseerde levering

De levering van de 20 bussen vindt gefaseerd plaats. De eerste 4 voertuigen zijn inmiddels overgedragen. De resterende 16 volgen later dit jaar. Nederland en Oekraïne hebben daarnaast afspraken gemaakt om de samenwerking tussen beide gevangenisdiensten verder te versterken.