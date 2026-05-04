Geen starts of landingen tijdens twee minuten stilte Nationale Dodenherdenking

Tijdens de Nationale Dodenherdenking vanavond geldt er ook een stilteperiode voor het vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim. 'Van 19.50 tot 20.03 uur wordt op alle civiele luchthavens in Nederland geen startklaring gegeven. Tussen 20.00 en 20.03 uur zijn er ook geen taxi- of landingsbewegingen', zo meldt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vandaag.

Holding

Vliegtuigen die niet vóór 20.00 uur zijn geland op Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven, stellen hun eindnadering uit tot na 20.03 uur en wachten - in een zogeheten holding - op een hoogte van ruim 2 kilometer in het luchtruim.

Boven Amsterdam

Verder gelden in het Nederlandse luchtruim tijdens verschillende herdenkingsplechtigheden beperkingen voor het vliegverkeer. Voor het luchtruim boven de Dam in Amsterdam zijn die van kracht van 18.55 tot 21.30 uur.

Overige vliegbeperkingen in Nederland

Boven de Grebbeberg bij Rhenen heeft het vliegverkeer van 19.10 tot 20.40 uur te maken met beperkingen voor het luchtruimgebruik en boven Bloemendaal/Overveen van 19.30 tot 20.30 uur. In het luchtruim boven Apeldoorn/Loenen zijn beperkingen van kracht van 14.00 tot 15.00 uur en bij Soesterberg van 11.30 tot 12.30 uur. Ook is het luchtruim boven Westerbork tijdelijk gesloten van 18.00 tot 20.00 uur.

Hoogte

In de genoemde periodes is het boven deze locaties binnen een vastgestelde straal niet toegestaan onder een bepaalde hoogte te vliegen. Deze lokale luchtruimsluitingen zijn ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en worden uitgevoerd door LVNL.