Dreiging vliegbasis Gilze-Rijen blijkt loos alarm, filmpje op social media blijkt oud

De Koninklijke Marechaussee doet momenteel onderzoek naar een verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen. 'Naar aanleiding van een melding is aan het begin van de middag uit voorzorg een gedeelte van de vliegbasis ontruimd', zo meldt de Koninklijke Marechaussee (KMar) vanmiddag.

Kogelwerende vesten

Naast de KMar zijn er ook een aantal politie-eenheden ter plaatse. De agenten dragen kogelwerende vesten.

Update 15:00 uur

Naar aanleiding van een melding is vanmiddag uit voorzorg een gedeelte van de vliegbasis ontruimd. Over de exacte aard van de verdachte situatie kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan in het belang van het lopende onderzoek.

Update 16:15 uur: EOD gearriveerd

'De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gearriveerd op vliegbasis Gilze-Rijen. Specialisten van de EOD verrichten op dit moment, in samenwerking met de Marechaussee, onderzoek naar de aard van de verdachte situatie', aldus de KMar.

Update 17:20 uur

De Marechaussee heeft het onderzoek naar de verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen afgerond. Na onderzoek door specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is vastgesteld dat er geen explosieven zijn aangetroffen en dat er geen sprake is van een reële dreiging. De aanleiding voor de inzet was een filmpje dat op social media verscheen. Op deze beelden was een man te zien die zich onbevoegd op het terrein van de vliegbasis bevond en handelingen verrichtte bij een brandstofinstallatie. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze beelden gedateerd zijn. De man is niet op het terrein aangetroffen.

De Marechaussee doet verder onderzoek in de zaak.

Vliegbasis Gilze-Rijen

Op Vliegbasis Gilze-Rijen staan 3 verschillende typen helikopters van het Defensie Helikopter Commando:

- Apache, gevechtshelikopter voor waarnemingen en aanvallen van vijandelijke doelen;

- Chinook, grote transporthelikopter voor vervoer personeel en goederen. Ook te gebruiken als blushelikopter;

- Cougar, transporthelikopter voor vervoer van personen en goederen. Ook te gebruiken als blushelikopter.

