Vrouw (35) aangehouden voor steken man (47) uit België in haar woning

Eindhoven

In een woning aan de Echternachlaan in Eindhoven hield de politie vannacht rond 00:30 uur een 35-jarige vrouw uit Eindhoven aan. 'Zij wordt ervan verdacht kort daarvoor bij een conflict een 47-jarige man uit België gestoken te hebben. De vrouw zit vast en wordt verhoord', zo maakt de politie vandaag bekend.