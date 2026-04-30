donderdag, 30. april 2026 - 19:03 Update: 30-04-2026 19:10
Vrouw (35) aangehouden voor steken man (47) uit België in haar woning
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Eindhoven
In een woning aan de Echternachlaan in Eindhoven hield de politie vannacht rond 00:30 uur een 35-jarige vrouw uit Eindhoven aan. 'Zij wordt ervan verdacht kort daarvoor bij een conflict een 47-jarige man uit België gestoken te hebben. De vrouw zit vast en wordt verhoord', zo maakt de politie vandaag bekend.
Gewonde man uit woning gevlucht
De gewonde man wist zelf uit de woning te vluchten en alarmeerde de politie. Agenten kwamen snel ter plaatse en hielen de vrouw in de woning aan. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan zijn verwondingen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.
