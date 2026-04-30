Defensie gaat ‘droogteprotocol’ opnieuw bekijken na grote brand bij ’t Harde

De brand op het militaire terrein bij ’t Harde is reden voor Defensie om de protocollen rond training in droge periodes opnieuw te bekijken. Dit laat het ministerie van Defensie donderdagmiddag weten.

Onderzoek oorzaak brand door KMar

'De Koninklijke Marechaussee (KMar) onderzoekt momenteel de oorzaak van de brand en of deze mogelijk is ontstaan tijdens een militaire oefening', aldus het ministerie.

'Oefenen is essentieel'

De veiligheidssituatie in de wereld vraagt om een sterke en goed getrainde krijgsmacht. Oefenen is daarvoor essentieel. Tegelijkertijd moet dat altijd veilig gebeuren – voor mensen, natuur en omgeving. Defensie oefent volgens strikte protocollen en er zijn aanvullende maatregelen bij verhoogd risico zoals droogte.

Langdurige droogte

Er wordt onderzocht of alle protocollen correct zijn toegepast en of aanscherping nodig is gezien veranderende omstandigheden zoals langdurige droogte. Zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak en de toepassing van de regels, worden verdere conclusies getrokken.