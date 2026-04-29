Twee verdachten aangehouden bij drugslab in Druten

Tijdens een integrale controle op donderdag 23 april heeft de politie een drugslab aangetroffen aan de Industrieweg in Druten. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Integrale controle

De gemeente hield donderdag 23 april een integrale controle naar aanleiding van verschillende signalen met betrekking tot ondermijning bij verschillende locaties. Daarbij stond een bedrijfspand aan de Industrieweg op het programma. Tijdens de controle werden vaten met mogelijke chemicaliën aangetroffen. Daarop hebben handhavers van de gemeente de politie ingeschakeld. De politie trof in het pand vervolgens een drugslab aan.

Aanhoudingen en onderzoek

In het pand werden twee personen aangetroffen. Zij zijn aangehouden. Het betreft een 53-jarige man uit Leiden en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Beide verdachten zijn inmiddels voorgeleid bij de rechtercommissaris en blijven langer vastzitten.

In het lab zijn verschillende goederen aangetroffen die kunnen worden gebruikt bij de productie van harddrugs. De goederen zijn in beslag genomen. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben onderzoek gedaan en het lab veilig ontmanteld. Het verdere onderzoek loopt nog.

Sluiting pand

Naast strafrechtelijke maatregelen, kan een gemeente besluiten om bestuurlijke maatregelen te nemen. De burgemeester heeft naar aanleiding van het aangetroffen drugslab besloten om dit pand voor een jaar te sluiten. Een dergelijk drugslab zorgt voor een gevaar voor de omgeving en omdat de locatie bekend is in het criminele circuit.