Aanhouding in cold case Pablo Hermeler in Hilversum

In het onderzoek naar de dood van de 50-jarige Pablo Hermeler in 2011 in Hilversum is een verdachte aangehouden. 'Dinsdag 28 april is een 61-jarige man uit Bussum aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood', zo meldt de politie.

'Veel contacten in drugsmilieu'

Hermeler werd 14 juli 2011 dood aangetroffen in zijn huis aan de Oosterengweg. Uit onderzoek bleek dat hij door geweld om het leven was gebracht en vermoedelijk ook was beroofd. De Hilversummer had veel contacten in het drugsmilieu. Daarin ligt mogelijk de aanleiding voor zijn dood.

Verder onderzoek

De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan. Ook zijn eerder al verdachten aangehouden, onder wie de verdachte die vandaag is aangehouden, maar tot een veroordeling kwam het destijds niet. In 2025 heeft het coldcaseteam Midden-Nederland de zaak opnieuw opgepakt. Dit onderzoek heeft nieuwe aanwijzingen opgeleverd voor de betrokkenheid van de verdachte uit Bussum. Omdat het onderzoek nog verder gaat, delen we op dit moment verder geen informatie.

Tips en beloning

'Heb je informatie die ons onderzoek verder kan helpen en heb je nog niet met de politie gesproken? Het is nooit te laat om te praten! Neem contact met ons op via de opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem 0800 -7000. Er staat nog steeds een beloning van 15.000 euro klaar voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak', aldus de politie.