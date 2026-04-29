FNV-enquête: Werkgevers gehandicaptenzorg houden zich niet aan cao

Werkgevers in de gehandicaptenzorg houden zich op meerdere punten niet aan de cao-afspraken. Vooral afspraken over de vergoeding van extra diensten en het 100% inroosteren van de uren die in de arbeidsovereenkomst staan worden structureel geschonden. Dat blijkt uit een recente achterbanraadpleging van FNV Zorg & Welzijn die door meer dan 3.000 medewerkers in gehandicaptenzorg is ingevuld. De vakbond is kritisch. Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Dit raakt medewerkers direct in hun inkomen, hun rooster én hun werk privébalans. Werkgevers moeten de cao-afspraken correct toepassen. En als ze twijfelen, dan komen we het graag nog een keer uitleggen.’

In de cao is afgesproken dat medewerkers 21 dagen van tevoren hun rooster ontvangen en dat ze ook voor 100% van de uren ingeroosterd worden. Maar veel werkgevers houden zich niet aan die afspraken, blijkt uit de vakbondsenquête. Medewerkers worden veelvuldig ingezet voor extra werk terwijl de roosters al gemaakt zijn. Ruim 57% van de medewerkers geeft aan hier recent mee te maken te hebben gehad. Nicole Jansen, persoonlijk begeleider wonen in de gehandicaptenzorg en actief FNV-lid: ‘Vaste medewerkers werden in feite ingezet als flexkrachten zodat werkgevers hun roosters konden rondkrijgen. Deze afspraak was bedoeld om daar een einde aan te maken. Ook werkgevers hebben daar hun handtekening onder gezet.’

Extra werken geen uitzondering

Ook ontvangt een grote groep medewerkers de afgesproken toeslag voor extra werk niet of moet daar zelf achteraan. Bij 70% van de respondenten gaat dat niet automatisch. En 35% zegt zelfs géén toeslag te hebben ontvangen terwijl daar wel recht op was. ‘Het kan niet zo zijn dat je recht op vergoeding afhankelijk is van hoe mondig je bent of hoe vaak je aandringt’, aldus Saida Youssef, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.’

100% roosteren

Zeven op de tien medewerkers geven aan niet volledig te worden ingeroosterd. Dit leidt tot min-uren en legt de verantwoordelijkheid voor het ‘maken van je uren’ bij de medewerkers. FNV ziet dat het minder dan 100% inroosteren soms wordt misbruikt om maximale flexibiliteit af te dwingen en de gevolgen van personeelstekorten bij medewerkers neer te leggen. Youssef: ‘Dat is tegen de cao-afspraken en bovendien hoort risico van te weinig werk bij de werkgever te liggen, niet bij de medewerkers.’

Cao-afspraken worden uitgehold

De FNV benadrukt dat de afspraken in de Cao Gehandicaptenzorg juist zijn gemaakt om medewerkers meer zekerheid en grip op hun werktijden te geven. ‘Vakbonden steken enorm veel tijd en energie in het maken van goede cao afspraken. Wie in de gehandicaptenzorg werkt, verdient respect, duidelijkheid en een eerlijke beloning. Geen gedoe over rechten die al zwart op wit zijn afgesproken’, aldus Youssef.

