Minder stakingen maar meer verloren werkdagen in 2025

In 2025 waren er 23 werkstakingen. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. De stakingen duurden wel langer, waardoor er meer werkdagen verloren gingen. In 2025 waren dit er bijna 60 duizend, ruim 6 duizend meer dan in 2024. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Na een piek in 2023 met 52 werkstakingen daalt het aantal stakingen voor het tweede jaar op rij. Daarmee ligt het aantal stakingen nu weer op het gemiddelde van deze eeuw. Tussen 1999 en 2025 waren er gemiddeld 24 stakingen per jaar.

Minder werknemers betrokken bij stakingen

In 2025 waren ruim 10 duizend werknemers bij de stakingen betrokken, een halvering ten opzichte van 2024. Ondanks dat er minder stakingen en betrokken werknemers waren, nam het aantal verloren werkdagen juist toe. Dat komt doordat de stakingen in 2025 relatief lang duurden; in tegenstelling tot 2024 duurde geen enkele werkstaking korter dan één werkdag.