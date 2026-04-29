Ook moeder van verdachte poging explosie aangehouden

De recherche in Haarlem heeft na de aanhouding op 12 februari van twee minderjarige verdachten het onderzoek voortgezet. 'Dit heeft ertoe geleid dat nog twee verdachten zijn aangehouden. Eén van hen is de moeder van één van de minderjarige verdachten die eerder werd aangehouden', zo laat de politie weten.

Mogelijke opdrachtgever

Op 17 maart 2026 is een derde verdachte buiten heterdaad aangehouden, de mogelijke opdrachtgever, een 18-jarige man uit Lelystad. Deze werd onder andere achterhaald door digitaal onderzoek op social media in combinatie met resultaten van het onderzoek naar de al eerder aangehouden minderjarige verdachten.

Moeder verdachte

'Uitgebreid onderzoek naar één van de twee eerder aangehouden verdachten wees uit dat diens moeder een rol leek te hebben in het geheel. Zij heeft onder meer overlegd wanneer ‘de klus’ plaats moest vinden en wat de vergoeding moest worden. De verdachte, een 41-jarige vrouw uit Emmen, is woensdag 22 april aangehouden', aldus de politie.

Criminele uitbuiting zoon

Naast haar medeplichtigheid in de poging explosie wordt zij ook verdacht van criminele uitbuiting van haar zoon (artikel 273 F van het Wetboek van Strafrecht, een vorm van mensenhandel). Zij is vrijdag 24 april voorgeleid bij de rechter-commissaris die besloot haar in bewaring te stellen.