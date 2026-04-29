Bewegen direct na een hartinfarct blijkt veilig

Bewegen in de eerste week na een hartinfarct geeft geen toename van nieuwe hartproblemen in de vijf jaar daarna, blijkt uit een studie van het Radboudumc. 'Direct gaan bewegen, zoals een uur per dag wandelen, lijkt daarmee veilig. Daarnaast doen mensen die in de periode voor hun hartinfarct al veel bewogen het vijf jaar later zelfs beter dan mensen die veel zaten', zo meldt het Radboudumc.

Deelname aan hartrevalidatieprogramma wordt aanbevolen

Het is bekend dat beweging belangrijk is om na een hartinfarct toekomstige gezondheidsproblemen te voorkomen. Deelname aan een hartrevalidatieprogramma wordt daarom aanbevolen, maar dat start pas meerdere weken tot zelfs maanden na het infarct. Naar bewegen in die tussenperiode is nog maar heel weinig onderzoek gedaan.

Praktijk

In de praktijk blijkt dat mensen direct na hun infarct maar weinig bewegen. 'Het is wel iets meer dan vroeger, omdat mensen steeds korter in het ziekenhuis blijven, en thuis actiever zijn dan tijdens een opname', zegt promovendus Rik Dijkman van het Radboudumc. 'Maar nog steeds vinden mensen bewegen spannend, en zijn ze bang dat de pijn weer terugkomt. Ook adviseren artsen vaak om rustig aan te doen, vanwege zorgen over de veiligheid, die niet op bewijs zijn gebaseerd.'

Wandelen

Dijkman zocht daarom met zijn team uit welk effect beweging vroeg na het infarct heeft op de gezondheid. Hij volgde 165 patiënten tot vijf jaar na een hartinfarct. In de eerste week na ontslag uit het ziekenhuis kregen zij een meter op het bovenbeen die hun activiteit bepaalde. Een enquête bracht daarnaast in kaart of mensen voorafgaand aan hun infarct veel bewogen. In de vijf jaar na het infarct keken de onderzoekers welke hartproblemen optraden, zoals een nieuw infarct.

Activiteitmeter

Op basis van de activiteitmeter verdeelden de onderzoekers de patiënten in twee groepen. De meest actieve groep bewoog bijna vijf uur per dag. Het gaat dan alleen om lichte activiteiten, zoals aankleden en koffiezetten, maar ook bijna een uur per dag beweging zoals wandelen. Het gaat dus niet om matig tot hoogactief bewegen of sporten. De minder actieve groep bewoog 2,5 uur per dag, waarmee ze dus de helft minder actief waren dan de actieve groep.

Veelzitters

De actieve groep kreeg niet vaker nieuwe hartproblemen dan de inactieve groep. Daarmee lijkt bewegen direct na een hartinfarct veilig. De onderzoekers keken daarbij niet naar sporten, alleen naar activiteit zoals wandelen. Daarnaast bleek dat de mensen die voor hun infarct al meer bewogen, na vijf jaar minder hartproblemen hadden dan veelzitters. Beide bevindingen pleiten voor een actieve leefstijl.

Veilig

'De periode na een hartinfarct kan dienen als een leermoment, omdat patiënten dan meer ontvankelijk zijn om hun leefstijlgedrag te heroverwegen. Het lijkt nu veilig om vroege activiteit in deze periode aan te moedigen', vertelt Dick Thijssen, hoogleraar Cardiovasculaire Fysiologie aan het Radboudumc. 'De langere overleving zonder hartklachten bij patiënten die vóór opname fysiek actief waren, benadrukt de beschermende effecten op de lange termijn en ondersteunt het bevorderen van een actieve leefstijl.'