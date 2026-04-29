Zoon krijgt 17 jaar cel en verplichte behandeling voor doden moeder

Een 33-jarige man is veroordeeld voor het doden van zijn moeder op 8 januari 2025 in Landsmeer. 'Hij schoot haar in het hoofd en stak haar meermalen. Ook probeerde hij het lichaam te verbergen door het in stukken te zagen en de onderbenen weg te maken', zo meldt de rechtbank Amsterdam.

Celstraf 17 jaar en verplichte behandeling

'De rechtbank legt de man een gevangenisstraf van 17 jaar en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op zodat hij verplicht behandeld kan worden', aldus de rechtbank.

Aanleiding onduidelijk

Wat er die avond precies is gebeurd en wat de aanleiding was, blijft onduidelijk. De man heeft daarover niet volledig willen verklaren. Vaststaat dat hij die bewuste avond bij hem thuis een afspraak had met zijn moeder om over financiën te praten. Zijn moeder beheerde al vele jaren zijn financiën en hij vond dat het tijd werd dat hijzelf over zijn geld kon beschikken. Die avond bracht hij zijn moeder op gruwelijke wijze om het leven.

Overtuigend bewijs

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de man zijn moeder heeft gedood. Voor een vooropgezet plan is onvoldoende bewijs. De man heeft zelf gezegd dat hij nog weet dat hij op haar schoot die avond. Uit forensisch onderzoek blijkt dat hij haar niet alleen aan aantal keer door haar hoofd schoot, maar haar ook meerdere keren stak. Uit het onderzoek blijkt dat er afweerletsel was bij de moeder en dat veel bloed lag in de badkamer. De man heeft na zijn daad geprobeerd haar lichaam te verbergen. Het lichaam werd de volgende dag ontkleed, zonder onderbenen en met diepe sneden in onderrug en hals aangetroffen in zijn badkamer. Ook lag er in de badkamer een zaag en messen. In een vuilniszak in het toilet en in de auto werden twee wapens en munitie aangetroffen.

Straf

De man heeft niet alleen zijn moeder op gruwelijke wijze gedood, maar heeft ook zijn familie lange tijd in onzekerheid gehouden. Dit en het feit dat hij op geen enkel moment berouw heeft getoond voor zijn daden, weegt de rechtbank mee bij het opleggen van de straf. Op basis van psychologisch onderzoek stelt de rechtbank vast dat er sprake was van ziekelijke stoornissen ten tijden van het plegen van het delict. Maar er is te weinig bekend om het verband tussen deze stoornissen en het delict vast te stellen. De rechtbank is daarom van oordeel dat de feiten volledig aan hem kunnen worden toegerekend en legt een gevangenisstraf van 17 jaar op.

Geen TBS

De rechtbank kan op basis van het deskundigenrapport of zijn levensloop niet concluderen dat er bij hem sprake is van een verhoogd risico op herhaling van ernstige agressie of geweld. De rechtbank ziet daarom onvoldoende aanknopingspunten om tot tbs met dwangverpleging te komen, wat het OM eiste. Omdat de vastgestelde persoonskenmerken zonder verplichte behandeling na vrijlating nog aanwezig zullen zijn, legt de rechtbank wel een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM-maatregel) op. De man moet verder in totaal bijna 66.000 euro schadevergoeding betalen aan zijn zus, oma en de partner van zijn moeder.