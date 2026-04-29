Goocheltrucs verminderen stress, angst en pijn bij vaccinatie kinderen

Een prik kan voor kinderen spannend en stressvol zijn. Het Willem Alexander Kinderziekenhuis onderzoekt hoe ze deze ervaring kunnen verbeteren. 'Samen met illusionist Victor Mids en onderzoekers van onder andere de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden tonen ze wetenschappelijk aan dat magie kinderen kan helpen om minder angst, stress en pijn te voelen', zo meldt het LUMC.

Afleiding is één van de toverwoorden

Het Willem‑Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC (WAKZ) doet er alles aan om kinderen tijdens hun bezoek en behandeling zo weinig mogelijk angst, stress of pijn te laten ervaren. Die angst, stress en pijn hebben namelijk invloed op hoe een kind een vervolgbehandeling ervaart. Daarom doet het WAKZ onderzoek naar manieren die kinderen kunnen helpen om zich meer op hun gemak te voelen.

Illusionist Victor Mids

Rondom de heropening van het WAKZ in 2021 kwam het ziekenhuis in contact met illusionist Victor Mids, die zelf geneeskunde studeerde in Leiden. Zijn ideeën om magie en illusie te gebruiken tijdens medische handelingen paste goed bij de plannen van het WAKZ. Ook het onderzoek van gezondheidspsychologen Henriët van Middendorp en wijlen Andrea Evers van de Universiteit Leiden sloot hierbij aan. Samen ontstond het plan om te onderzoeken hoe magie kinderen kan helpen tijdens medische handelingen, zowel in het WAKZ als daarbuiten.

Afleiding

Kinderarts Arno Roest legt uit: “Een van de toverwoorden hierbij is afleiding. Afleiding is een veel gebruikte en makkelijke manier om angst en stress te verlagen. Wereldwijd wordt er onderzoek gedaan naar het effect van onder andere het kijken van video’s, muziek luisteren, gamen of gebruik van virtual reality brillen. Wij voegden magie toe en onderzochten in samenwerking met illusionist Victor Mids of een simpele goocheltruc kan helpen om minder bang of gespannen te zijn als je een vaccinatie krijgt.”

Victor: “Magie is een bijzondere vorm van afleiding. Het houdt kinderen niet alleen bezig, maar prikkelt ook hun nieuwsgierigheid en fantasie. Veel kinderen willen graag weten hoe iets ‘onmogelijks’ werkt, en juist dat maakt magie zo aantrekkelijk. Goocheltrucs zijn bovendien makkelijk aan te passen aan de leeftijd en het denkvermogen van een kind, en je leert ze snel.” Magie kan daardoor een krachtigere en langer doorwerkende manier zijn om angst en stress te verminderen rondom vervelende ingrepen.