Meer huishoudens komen moeilijker rond

Bijna 40 procent van de huishoudens in Nederland komt moeilijk rond en een derde maakt zich vrijwel altijd zorgen over hun financiële situatie. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de praktijk 2026. Onder jongvolwassenen en huishoudens met een laag inkomen zijn de percentages van moeilijk rondkomen aanzienlijk hoger, respectievelijk 54 en 62 procent.

Jongvolwassenen

‘Door de jaren heen zien we dat meer jongvolwassenen moeilijk kunnen rondkomen en dat zij het ook moeilijker hebben dan andere groepen. Daarnaast zien we grote verschillen tussen huurders en kopers en mensen met een vast en met een wisselend inkomen,’ zegt Nibud-directeur Mattias Gijsbertsen. ‘Aan de positieve trend die we in 2024 nog zagen, lijkt een einde te zijn gekomen.’

Onzeker over de toekomst

De onzekerheid over de ontwikkelingen in de nabije toekomst speelt een rol in de manier waarop huishoudens hun financiële positie ervaren. Weinig geld achter de hand versterkt de zorgen voor de toekomst. Bijna de helft van de huishoudens is onzeker over de vraag of zij na een ingrijpende gebeurtenis (zoals een scheiding, arbeidsongeschiktheid of faillissement) nog wel rond kunnen komen.

Structurele oplossingen

‘Twee jaar geleden waren er meer huishoudens die makkelijk konden rondkomen, maar ook toen bleven jongvolwassenen, huurders en mensen met een laag en/of wisselend inkomen achter,’ zegt Gijsbertsen. ‘Maar huishoudens die het toen moeilijk hadden, hebben het nu nog moeilijker gekregen. Ze zijn financieel kwetsbaar en de zorgen die zij hebben, moeten we serieus nemen. Er liggen grote vraagstukken, zoals het gebrek aan betaalbare huisvesting voor jongvolwassenen en (noodgedwongen) hoge vaste lasten. We doen onverminderd een oproep aan het kabinet om met een visie op de lange termijn naar structurele oplossingen te gaan kijken.’