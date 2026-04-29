Politie lost twee schoten bij aanhouding verdachte Zuiderpark Groningen

Na een melding van een bedreiging waarbij mogelijk een vuurwapen is getoond, zijn door agenten schoten gelost bij de aanhouding van een verdachte. 'Dit gebeurde op woensdag 29 april omstreeks 14:20 in de omgeving van de Helperzoom in Groningen', zo laat de politie vandaag weten.

Bedreiging met mogelijk vuurwapen

De politie ontving omstreeks 14:00 uur een melding van een bedreiging in de omgeving van het Helperpark in Groningen. Een automobilist zou gevaarlijk rijgedrag vertonen en een omstander hebben bedreigd met een vuurwapen of een voorwerp dat daarop lijkt. Meerdere eenheden hebben in de omgeving gezocht naar het voertuig en de bestuurder. In de omgeving van Zuiderpark krijgen agenten zicht op de auto. De automobilist ging ervandoor en er ontstond een achtervolging.

Gevaarlijk rijgedrag

Vanwege het gevaarlijke rijgedrag van de automobilist, werd de auto in de omgeving van de Helperzoom geblokkeerd door een politiebus. De automobilist probeerde te ontkomen. Daarop is door de politie op een band van de auto geschoten. De verdachte probeerde nogmaals weg te rijden. Toen een politieauto het voertuig daarna kon blokkeren, is door de politie een waarschuwingsschot gelost. Hierop kon de automobilist onder controle worden gebracht. Het gaat om een 32-jarige man uit Groningen. Hij is overgebracht naar het cellencomplex. De bestuurder bleek onder invloed van drugs.

Geweldsregistratie

Wanneer een agent zijn dienstpistool heeft gebruikt, wordt altijd een geweldsregistratie gemaakt. Dit betekent dat wordt getoetst of het gebruik van het geweldsmiddel correct is geweest. Ook het Openbaar Ministerie wordt in kennis gesteld van de geweldsregistratie.